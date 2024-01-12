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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جاد الله: وسام أبو علي مكسب لهجوم الأهلي.. وعمر كمال جوكر

صدى البلد

 

أكد خالد جادالله نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، انه يتمنى التوفيق للثنائي عمر كمال عبدالواحد ووسام أبوعلي في القلعة الحمراء، وتقديم الإضافة المطلوبة وتحمل الضغوط الجماهيرية، مشيرا إلى أن الفريق كان يحتاج لضم رأس حربة بمستوى مميز، والمهاجم الفلسطيني من خلال متابعة الفيديوهات فهو مميز في اللعب بالرأسيات وقادر على تسجيل الأهداف.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مواصفات وسام أبوعلي كان يحتاجها الأهلي بشدة وهو صغير السن (24 عامًا)، ومن الواضح أنه جاهز بدنيًا ووزنه مثالي ويمتاز بالطول واللعب بالرأس، ويسدد جيدًا بالقدم اليمنى، وكان الأهلي في حاجة لوجوده لدعم الهجوم، ونتمنى له التوفيق في النهاية".

وأضاف: "عمر كمال عبدالواحد سيكون إضافة في المراكز مع العناصر الموجودة، خصوصًا في ظل وجود وفرة في الأهلي، لكنه سيكون إضافة ويمنح كولر حرية في استخدامه في عدة مراكز، خصوصا أنه لاعب جوكر".

وواصل: "صلاح محسن ستكون فرصته قليلة ولم يقدم الإضافة للأهلي، خصوصا أنه لم يستغل الفرص التي منحها الجهاز الفني له، لكنه يعاني من غياب التوفيق، ومارسيل كولر كان لديه إصرار على عودته من سيراميكا، لكن نتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

الأهلى برنامج بوكس تو بوكس المهاجم الفلسطيني القلعة الحمراء صلاح محسن عمر كمال عبدالواحد

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