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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. بدء الهجمات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في اليمن في أنباء عاجلة منذ قليل، ببدء الهجمات الجوية الأمريكية والبريطانية على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت أكثر من 10 أهداف داخل اليمن من بينها بنية تحتية لإنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تدريب ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، الخميس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لشن ضربات ضد الحوثيين في مواقع عدة في اليمن، تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات الأسلحة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يستعد لضرب مواقع للحوثيين خلال ساعات، وذلك بعد أن تحدت الجماعة إنذاراً لوقف هجماتها على السفن التي تعبر البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأمريكي في بيان، الخميس، أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن، الخميس، مشيرة إلى أن الصاروخ لم يتسبب في أضرار".

وأضاف أن "الصاروخ شوهد وهو يرتطم بالمياه بجوار سفينة تجارية"، مشيرة إلى أن "هذا هو الهجوم الـ27 الذي يشنه الحوثيون على ممرات الشحن الدولية منذ 19 نوفمبر الماضي".

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن من المتوقع أن تنضم بريطانيا للولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء ريشي سوناك أطلع وزراء حكومته على التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين مساء الخميس. 

الحوثي جماعة الحوثي اليمن الحوثيين البحر الأحمر

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