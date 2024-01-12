فيوتشر يصدم الزمالك بسبب صفقة الحريف

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن صفقة انضمام ناصر ماهر، صانع ألعاب نادي مودرن فيوتشر إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مهددة بالفشل.

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات تلفزيونية "صفقة انضمام ناصر ماهر، إلى الزمالك مهددة بالفشل، بسبب مغالاة نادي فيوتشر، في طلباته المالية".

وأضاف: "نادي فيوتشر، طلب الحصول على 30 مليون جنيه، للموافقة على انتقال ناصر ماهر، للزمالك، أو الحصول على 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبيين من الفريق الأبيض".

وكان مسؤولو نادي الزمالك توصلوا في الأيام الماضية مع ناصر ماهر، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق، ويتبقى حسم المفاوضات مع إدارة فيوتشر.