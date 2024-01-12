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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة الشيوخ: القمة الثلاثية تأكيد لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

مجدي سليم وكيل لجنة
مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ

أكد النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ ، أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وداعم للشعب الفلسطيني ، في إقامة دولته المستقلة ورافض للتهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، مشيراً في تصريحات صحفية له ، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ،جاءت في توقيت بالغ الحساسية تمر به القضية الفلسطينية ، حيث يتعرض قطاع غزة لأكبر عدوان إسرائيلي غاشم منذ كثر من 90 يوماً.


أوضح " سليم" أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي ثابت وتابع قائلاً: أن مصر لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس اتصالاته المكثفة مع قادة وزعماء العالم،  ومشاركته فى القمة الثلاثية و استقباله مع وزير خارجية أمريكا والاتصال الهاتفى مع رئيس وزراء بريطانيا على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، أو فصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، أو إعادة احتلال قطاع غزة من خلال دولة الاحتلال الإسرائيلى، وهى بمثابة خطوط حمراء من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.


واكد" وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الاعزل هي جريمة ضد الإنسانية وعلي المجتمع الدولي يقوم بدور في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم .


وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت أمس بمدينة العقبة بالأردن.

مجدي سليم مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية قطاع غزة القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

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