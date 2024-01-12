جامعة القاهرة في أسبوع | تذليل العقبات أمام مشروع إسكان هيئة التدريس … توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية خلال 2023

رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعين مع الجهات المنفذة لمشروع إسكان هيئة التدريس

توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية خلال 2023

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة خلال الأسبوع المنقضي.

عقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعين متوالين في أقل من 48 ساعة، مع الجهات المنفذة لمشروع إسكان جامعة القاهرة، بهدف رفع وتذليل العقبات أمام المشروع من الجهات الخارجية، والتشديد على سرعة إنهاء البنود الناقصة وتشغيل المرافق والشبكات الداخلية والخارجية وفق أعلى المواصفات الفنية. كما تم تشكيل لجنة تتولى المتابعة والتواصل المكثف لسرعة إنهاء المرافق مع الجهات الخارجية مثل وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية وغيرها، علاوة على التواصل الرسمي أوالشخصي مع تلك الجهات لسرعة التنفيذ، وسرعة استكمال ادارة أمن المدينة السكانية وتكليف جهات متخصصة لادارة المرافق طبقا للقوانين والأصول الفنية.

كما سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة التنفيذ لاستكمال المشروع وتسليم باقي الوحدات وإدخال المرافق بأسرع وقت ممكن. حضر الاجتماع ممثلو شركة وادي النيل والاستشاري الهندسي والادارة الهندسية وممثلون عن الجامعة والمشروع.

وأكد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة، تضع على قائمة أولوياتها خلال عام 2024 التشديد على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الجامعة بمدينة 6 أكتوبر وفق المواصفات الفنية.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، أن اجتماع الدكتور محمد الخشت، مع الجهات المنفذة لمشروع إسكان جامعة القاهرة، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة لتنفيذ وإنجاح المشروع، والتأكيد على استكمال البنود الناقصة وفق أعلى الموصفات؛ لافتًا إلى أنه من المقرر أن تقوم لجنة الإسكان المسئولة عن المشروع بمتابعة دورية لتقدم المشروع والمرافق المنجزة، حيث ستكون هناك متابعة دورية للعمل في المشروع وتذليل أية عقبات لإتمام تنفيذه وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

‏جدير بالذكر أنه ‎بدأ العد التنازلى استعدادا للانتهاء من أكبر مشروع إسكانى تنفذه جامعة القاهرة يتكون من 425 عمارة سكنية تضم 5000 وحدة سكنية على أعلى مستوى من التنفيذ، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادي النيل وهي من أكبر الشركات العاملة في مصر والعالم العربي، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وجاري تسليم المُتبقي، وقد حقق المشروع نسبة إنجاز عالية في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، وتم الانتهاء من معظم الجوانب، كما تم إنجاز الشوط الأكبر في أعمال التشطيبات وغيرها، ويُمثل المشروع إنجازًا كبيرًا لجامعة القاهرة وهو الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة له على مستوى المشروعات التكافلية، خاصة مع طول جائحة كورونا والمشكلة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

على الجانب الاخر ، شهدت جامعة القاهرة على مدار عام 2023، بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، العديد من أوجه تعزيز سُبل التعاون الدولي مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع من جامعات وجهات وهيئات ومؤسسات محلية ودولية، واستقبال شخصيات عامة وسفراء ووفود وممثلي عدة جهات، والعديد من الفعاليات مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى المشاركة المتنوعة من الفعاليات الدولية، واستقبال الأساتذة الأجانب الزائرين للتدريس بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق واسعة على الساحة الدولية.

وقد وقعت جامعة القاهرة خلال عام واحد عددًا من البروتوكولات واتفاقيات التعاون، أهمها اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، لإنشاء أول كرسي لليونسكو بهدف حفظ التراث الثقافي والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، وهو يخدم ركائز التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والأثار والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية التنمية المستدامة في مصر 2030.

كما تم توقيع بروتوكول مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، ويهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية، والبرامج الدراسية، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي، بالإضافة إلى توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إيست لندن البريطانية، بهدف إنشاء درجات علمية مزدوجة لمرحلة البكالوريوس في مجالات العلوم المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، وتعليم وتدريب المعلمين.

وقد استقبلت جامعة القاهرة العديد من كبرى الشخصيات الدولية، مثل رئيس رابطة العالم الإسلامي، والسفراء والشخصيات العامة خلال العام الأخير، منها سفراء العديد من الدول مثل السعودية وجيبوتي، وباراجواي، والصين، وبيرو، والعراق، وتم استقبال عددًا من الشخصيات العامة والبارزة مثل مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ورئيس جامعة الملك فيصل بتشاد، ورئيس رابطة جامعات العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين.

كما استقبلت الجامعة عدة وفود من جامعات وجهات عالمية، ومنها وفد جامعة جورجيا الأمريكية، ووفد جامعة بكين، ووفدًا من رؤساء جامعات أمريكية، بالإضافة إلى وفد السفارة الأمريكية، ووفد مؤسسة AQAS الألماني للاعتماد الدولي، كما زار وفد من الجامعات البريطانية جامعة القاهرة الدولية، بالإضافة إلى تنظيم الدورة الأولى فى مصر لاختبارات الدراسة والتوظيف بالصين‎ بالتعاون مع مؤسسة الاختبارات الصينية الدولية وبمشاركة 22 جامعة صينية متقدمة فى مختلف التخصصات.

كما شارك الدكتور محمد الخشت في العديد من الفعاليات الدولية، منها المشاركة في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2023"، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء والذي نظمه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وترأس إحدى جلسات المؤتمر العلمي لرابطة الجامعات الإسلامية "تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي" بالمملكة المغربية، واستضافت الجامعة المحاضرة التذكارية لرئيس رابطة العالم الإسلامي حول "المستجدات الفكرية بين الشرق والغرب"، وشارك في اجتماع المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد، وفي اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بحضور رئيس باكستان وعدد من الشخصيات الدولية.