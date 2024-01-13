تحذيرات من حرب عالمية ثالثة تنطلق من الشرق الأوسط

اتسعت رقعةُ الصراعِ في الشرقِ الأوسط ، وآلتِ الأمورُ إلى ما لا تُحمدُ عُقْباه، ودخلت المِنطقةُ في نفقٍ مظلمٍ حذرَ منهُ الجميعُ طيلةَ الأشهرِ الماضية، وذلك بعدَ أنْ نفّذت الولاياتُ المتحدةُ وبريطانيا ضرباتٍ جويةٍ عدةٍ ضدَ أهدافٍ ومواقعَ عسكريةٍ تابعةٍ للحوثيينَ في اليمنِ بعد استهدافِهم عشراتِ السفنِ في البحرِ الأحمرِ ردًّا على ما وصفتهُ بالعدوانِ الإسرائيليِ على قطاعِ غزة.

اليمن

واستهدفت الضرباتُ الجويةُ التي نفَّذتْها الولاياتُ المتحدةُ وبريطانيا عشراتِ الأهدافِ التابعةِ للحوثيين في مُدنِ صنعاءَ والحديدةَ وتعزَ وحجةَ وصعْدةَ كما استهدفت الغاراتُ أيضا مراكزَ قيادةٍ وسيطرةٍ ومخازنَ ذخيرةٍ وأنظمةَ إطلاقٍ ومنشآتِ تصنيعٍ وأنظمةَ رادارٍ خاصةً بالدفاعِ الجوي ، وذلك بهدفِ استعادةِ الاستقرارِ في البحرِ الأحمرِ مرةً أخرى ولحمايةِ التدفقِ الحرِ للتجارةِ في أحدِ أهمِ الممراتِ المائيةِ في العالم.

بدورِهما، أكدت كلاً من واشنطن ولندن أنَ الضرباتِ الجويةِ المحدودةِ التي نفَّذتْها في اليمن ، تمتْ عبر مائةٍ وخمسونٍ صاروخٍ موجهٍ بدقة ، باستخدامِ طائراتٍ وسفنٍ وغواصاتٍ متمركزةٍ في البحرِ الأحمر ، وهي الضرباتُ التي أدَّت إلى وفاةِ خمسةٍ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ تابعينَ للحوثيين.

بكين وموسكو لم تكونا بعيدتينِ عن تطوراتِ الضربةِ الجويةِ في اليمن، حيثُ أعربت الصينُ عن قلقِها من تصاعدِ التوتراتِ في البحرِ الأحمرِ داعيةً الأطرافَ المعنيةَ إلى ضبطِ النفس، فيما أكدت روسيا على أنَّ الضرباتِ على اليمنِ تُظهِرُ التجاهلَ التامَ للقانونِ وتمثِّلُ خطرا على الأمنِ الإقليمي والعالمي.

وما بين الخوفِ من اتساعِ رقعةِ الصراعِ وما بين الدعواتِ للتهدئة؛ تظلُ الأوضاعُ مشتعلةً في الشرقِ الأوسطِ جراءَ العدوانِ الإسرائيليِ على قطاعِ غزة؛ والتي بسببِها تحولت المِنطقةُ لكتلةٍ من النار، وهو ما أدَّى إلى مطالبةِ الدولِ الإقليميةِ والدوليةِ بضرورةِ وقفِ الحربِ على غزةَ حتى تهدأَ الأوضاعُ مرةً أخرى في المِنطقةِ الملتهبة.