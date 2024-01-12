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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد يتقدمان يعزيان في وفاة والدة وكيل الأزهر

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

ينعى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

«البحوث الإسلامية» وقطاع المعاهد الأزهرية يتقدمان بخالص التعازي في وفاة والدة وكيل الأزهر

كما يتقدم العاملون بالمجمع وقطاع المعاهد الأزهرية بخالص التعازي إلى  أسرة الراحلة بصفة عامة ولوكيل الأزهر بصفة خاصة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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مفتي الجمهورية ينعى والدة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني- وكيل الأزهر الشريف

توجه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني- وكيل الأزهر الشريف، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدته الكريمة.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عزَّ وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم فضيلته وأهلَها وذويها خالص الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأزهر مجمع البحوث الاسلامية قطاع المعاهد الأزهرية وكيل الأزهر الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني

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