شريف منير: أحمد زكي قالي هتبقى نسخة مني وعادل إمام أشاد بي

حل الفنان شريف منير ضيفا على برنامج «أسرار النجوم»، اليوم الخميس، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن مسيرته الفنية.

وقال شريف منير عن ذكرياته مع أبرز الفنانين الكبار الذين عمل معهم: «أنا بذاكر شغلي كويس جدا وأحضره، وأتذكر في إحدى المرات الفنان الراحل أحمد زكي جاء لمشاهدة عمل نصوره، ثم قال لي (أنت ستكون أحمد زكي اللي جاي) وهي كلمة ستظل وسام على صدي إن فنان مثله بتمكنه وتنوعه أشاد بي، أيضا الأستاذ عادل إمام لما عملت معه (عريس من جهة أمنية) في لوكيشن التصوير شاور لي وذهبت له، وقال لي (أنت فيه حاجتين بيبعجبوني إن عندك قوة رفض وحاسس بقيمتك لذلك أنت ممثل يتعمل لك حساب)، ثم ضحك وقال لي (مش معايا طبعا)».

وأيضا عن الفنانات اللاتي يحب العمل أمامهن، قال: «الفنانة منى زكي أعتبرها صاحبة حالة فنية رائعة، ولما عملت معها فيلم (ولاد العم) كانت عايشة الشخصية بكل جوارحها، وعلى المسرح في (كده أوكيه) أيضا، فهي متنوعة وأحب أشتغل معها، وأيضا الفنانة غادة عادل».

كما تطرق شريف منير للحديث عن تعاونه مع الفنان خالد الصاوي في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، قائلا: «وافقت على العمل لأن السيناريو كان يحمل مشاعرة كثيرة، كما أن وجود خالد الصاوي كان عاملا مهما لقبولي الدور، فهو هو ممثل كبير وله ثقله الفني وقيمة كبيرة جدا رغم ظروف ووعكات صحية تعرض لها الفترة الماضية، لكن هو لديه عزيمة وإرادة والفترة المقبلة سيكون هناك خالد صاوي جديد».

وعن تميزه كفنان بصوته، أشار شريف منير: «الصوت والحروف والإحساس من أدوات الممثل وبحب التمثيل في المسلسلات الإذاعية، لأن المستمع يشعر أنه المخرج ويتخيل اللقطات والديكور، وصوتي أعتبره هبة ونعمة من النعم التي منحها الله لي».

شريف منير - فيلم ليه تعيشها لوحدك

وطرحت الشركة المنتجة فيلم ليه تعيشها لوحدك يوم 3 من شهر يناير الجاري في مصر ومن المقرر طرحها بدول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

الفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.