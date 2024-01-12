تخفيف الأعراض.. كيف يتم علاج مرضى التصلب العصبي المتعدد؟

يصنف مرض التصلب العصبي المتعدد بأنه من أخطر الأمراض العصبية التي تصيب الإنسان، حيث يمكن أن تؤدي لمضاعفات عديدة لعلاج الشلل والوفاة.

وفقا لما جاء في موقع NHS نرصد لكم أهم طرق علاج التصلب العصبي المتعدد للتمكن من اكتشافه مبكرا.





لا يوجد حاليًا علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد، ولكن هناك عددًا من العلاجات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الحالة وتخفيف الأعراض.

يعتمد العلاج الذي تحتاجه على الأعراض والصعوبات المحددة التي تعاني منها.

قد تشمل:

علاج الانتكاسات بدورات قصيرة من أدوية الستيرويد لتسريع عملية الشفاء.

علاجات محددة لأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد الفردية

العلاج لتقليل عدد الانتكاسات باستخدام أدوية تسمى العلاجات المعدلة للمرض

قد تساعد العلاجات المعدلة للمرض أيضًا على إبطاء أو تقليل التدهور العام للإعاقة لدى الأشخاص المصابين بنوع من مرض التصلب العصبي المتعدد يسمى التصلب المتعدد الانتكاس، وفي بعض الأشخاص الذين يعانون من أنواع تسمى التصلب المتعدد التقدمي الأولي والثانوي، الذين يعانون من الانتكاسات.

لسوء الحظ، لا يوجد حاليًا علاج يمكن أن يبطئ تقدم مرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي غير النشط، دون حدوث انتكاسات أو نشاط التصوير بالرنين المغناطيسي.

يتم حاليًا بحث العديد من العلاجات التي تهدف إلى علاج مرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي.