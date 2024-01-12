لماذا لا تدخل الحشرات المعابد المصرية؟.. وسيم السيسي يجيب

قال د. وسيم السيسي عالم المصريات، إن المعابد المصرية لا تدخلها الحشرات، وأثبت ذلك أحد الباحثين المصريين؛ عندما جعل تلاميذه يصطحبون مجموعة كبيرة الحشرات داخل أحد المعابد، وفوجئوا بخروج هذه الحشرات على الفور، معقبا: "يقال إن السبب في ذلك، هو قيام الفراعنة بطلاء المعابد بمادة مشعة تطرد الحشرات".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن موكب المومياوات الملكية نقل للعالم عظمة وحضارة مصر الفرعونية وتاريخ 22 ملكا منهم تحتمس الثالث الذي ما زالت خططه العسكرية تدرس بالخارج.

وتابع: "أقدم التحية والتقدير للرئيس السيسي، وكأنه قرأ ما كان يفكر فيه المفكر اليوناني العظيم سيمونيدس، والذي قال حين انتصرت اليونان على إسبرطة: “هزمناهم ليس حين غزوناهم، ولكن حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم”.

وأوضح أن الرئيس قام بدور المأذون الذي زوَّج مصر بتاريخها الذي لم يعرفه أولادها، وظهر ذلك خلال حفلي نقل المومياوات الملكية وطريق الكباش، وتوقعت منه كل هذه العناية بتاريخ مصر القديم منذ المؤتمر الاقتصادي عام 2014؛ حين اختار مفتاح الحياة الفرعوني رمزا للمؤتمر".