وسيم السيسي يكشف سبب عدم وجود دلائل أثرية على وجود سيدنا موسى ويوسف في مصر

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الشهير، إن أخناتون لم يكن أول الموحدين، وأن التوحيد موجود في مصر منذ الأسرة الأولى، مستدركا: يجب تنقيح المناهج المدرسية عن القدماء المصرية.

وعن سبب تقديس المصريين للرقم 7؛ أوضح، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة الحياة، أن المصريين قدسوا رقم 7؛ لأن السموات 7 والكواكب كانوا يعرفون أنها 7، وكانوا يرسمون جميع الكواكب كروية، إلا الأرض، بيضاوية، وفي معتقداتهم أن أبواب الجحيم 7، وأن العقارب التي تحمي المولود 7، والهاتورات 7، وجعلوا الحواس 7 (الـ5 حواس مع القلب والعقل).

وأضاف: “لا توجد أدلة فرعونية على وجود سيدنا موسى في مصر، ولكن سيجمند فرويد، قال: إن سيدنا موسي إذا كان له وجود في مصر، فمن المحتمل أنه كان ضابطا في جيش أخناتون.. وليس هناك أيضا أدلة فرعونية على وجود سدنا يوسف أو يعقوب في مصر”.