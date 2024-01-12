وسيم السيسي: اليهود رعاة غنم.. والمصريون هم بناة الأهرامات

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن الأهرامات ليست مقابر، ولم يتم بناؤها للدفن، فلا يوجد بها مومياوات، أو غرف للدفن والطقوس والصلوات الجنائزية، بل إنها كانت محطات للطاقة الضوئية.

وأضاف: “مصر عرفت الكهرباء منذ آلاف السنين، والدليل على ذلك، المصابيح الكهربائية الموجودة في معبد دندرة، وكانت أيضا محطات لتوليد الطاقة المستخدمة في قطع الجرانيت”.

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة الحياة، أن الماسونيين اليهود، ادعوا أنهم أصحاب كل ما في مصر، ويكفي أن “بيجن” في احتفالية السلام عام 1979، قال في كلمته: إنه تعب في اتفاقية السلام، وفي هذه المفاوضات، كما تعب أجداده في بناء الأهرامات، فاليهود تاريخهم معروف، وكانوا رعاة للغنم.