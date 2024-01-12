مصادر: وزير الخارجية التركي طلب من نظيره البريطاني خفض التوتر بخليج عدن

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دعا نظيره البريطاني ديفيد كاميرون إلى تهدئة التوتر في خليج عدن خلال اتصال هاتفي مساء الجمعة.

وأشارت المصادر بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن فيدان أشار إلى أن هناك بالفعل العديد من الصراعات في الشرق الأوسط وأنه ينبغي خفض التوتر في خليج عدن.

وشن القوات الجوية الأمريكية البريطانية فجر اليوم الجمعة ضربات ضد قوات الحوثي في اليمن، ردا على استهدافهم للسفن المارة في البحر الأحمر، حيث نفذت حتى أمس الخميس 27 هجوما.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة الحوثيين إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.