لا يعرفها الكثيرون.. حيلة بسيطة لحماية بطارية هاتفك من التدهور

تعد مشكلة استنزاف البطارية أمرا يؤرق الكثير من المستخدمين، وعلى الرغم من أن انخفاض أداء البطارية بشكل بسيط يعتبر أمرًا عاديًا إلا أن انخفاضها بسرعة وبشكل أسرع من المعتاد هو ما يثر القلق.

وتظهر مشكلة انخفاض البطارية في هواتف آيفون أكثر بكثير من غيرها من الهواتف الأخرى، وحتى عندما يقوم المستخدمون باتباع كل الطرق الصحيحة للمحافظة على البطارية إلا أنها قد لا تُجدي نفعًا في كثير من الأحيان.

وهناك حيلة بسيطة قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين تساعد البطارية بشكل كبير في المحافظة على أدائها بشكل مستمر وتمنعها من التدهور، وهي ميزة الشحن المُحسن أو Optimized Battery Charging.

كيفية تفعيل ميزة الشحن المُحسن

توجه إلى الإعدادات ، ثم البطارية ، ثم Battery Health للتحقق من أي تحذيرات رسمية تتعلق بالبطارية.

حدد الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية ثم شحن البطارية المحسن Optimized Battery Charging.