"التموين": 3 معارض "أهلاً رمضان" في كل محافظة لبيع السلع الأساسية

أكد الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، إن كل أطراف المنتج والمستورد والمعبء والموزع والتجار اجتمع معهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بهدف الاطمئنان على توافر السلع الأساسية فيما يتعلق بالتموين.



وأضاف « كمال » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، أن مستلزمات الإنتاج والخامات تكفي من شهرين إلى 3 أشهر بخلاف التعاقدات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.



وأشار معاون وزير التموين، إلى أن معرض أهلا رمضان سيبدأ يوم 15 فبراير ويستمر إلى 15 مارس، منوهاً إلى إنه سيكون في معرض رئيسي في القاهرة ثم بعد ذلك سيكون في كل محافظة ما لا يقل عن 3 معارض بالتعاون مع الاتحاد الغرف التجارية والمحافظين.







