قبل شهر رمضان| مفاجأة في فبراير بخصوص الأسعار والسلع.. خطة حكومية للسيطرة على الأسواق

تبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل دعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، وتحرص على توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين.

مفاجأة في فبراير 2024

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتباراً من 15 فبراير 2024 وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلي أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف المصيلحي خلال اجتماعه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض أهلا رمضان، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في المعارض بالمحافظات والمعرض الرئيسي، وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها 6 أشهر، كما اثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي، على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من 2-3 شهور فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى، إن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض أهلا رمضان بعمل ركن / جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار أهلا رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلاً رمضان، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

وتواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية، متابعة قرار مجلس الوزراء رقم 5000 لسنه 2023، بشأن إلزام الشركات المنتجة والمستوردة والمعبئة لـ7 أصناف أساسية وهم: (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المديرية تعمل على متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 200 لسنه 2023 والقرارات رقم 1 و2 لسنه 2024، بهدف إلزام الشركات والمنشآت تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة أو المحو.

وأوضح صلاح، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه المديريات بأن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون السعر بشكل واضح، بمعنى أن يوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج.

وأوضح أن القرار ألزم أيضًا المنشآت في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة بإخطار كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسبابه.

تخفيض 40%

ويشار إلى أنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، اعتبارا من 7 يناير2024، ولمدة شهر للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ –6 معارض رئيسية–37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وفي هذا الصدد كان وجه النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي والقيادة السياسية على الرغبة في التخفيف على المواطنين، والعمل على تخفيض الأسعار في ضوء الارتفاعات الكبيرة والمبالغ فيها في الفترة الأخيرة، وخاصة في سعر السكر.

وأضاف خلال تصريحات لــ "صدى البلد" في وقت سابق من ديسمبر 2023، أن المبادرة التي أقامها في محافظة القليوبية لتوفير الأسعار تأتي في ضوء رغبة الرئيس السيسي والقيادة السياسية في تخفيض الأسعار، موضحا أنه على مدار الفترة الماضية أن المسؤولين في وزارة التموين والمحافظين يقومون بجمع التجار من أجل العمل على تخفيض الأسعار، ألا أنه بعد انتهاء الاجتماعات يتم تجاهل ما قيل، وتظل الأسعار مرتفعة.

وتابع، أن التجار ينتهجون هذا الأمر في العديد من المحافظات المختلفة، ولذلك اتخذ الرئيس السيسي قرارات بالعمل على المبادرات، إذ يوجد في محافظة القليوبية حول 250 مبادرة لبيع السلع بأسعار مخفضة، ويتم دعم المبادرات من قبل محافظ القليوبية، ومن خلال وزارة التموين كذلك.

واستكمل، أن المبادرة تأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في التخفيف على المصريين، وتشهد الأسعار فيها انخفاضات كبيرة حيث يتم بيع السكر بـ 27 جنيه، والأرز بـ 24 جنيه.