التموين تعلن انطلاق معارض أهلا رمضان 15 فبراير.. تعرف على الأماكن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 2024 حيث أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المعارض سوف تنطلق في منتصف شهر فبراير القادم وتستمر لمدة شهر.

وقال خلال لقائه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض اهلا رمضان إنه سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد ادني 3 معارض اضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

أماكن معارض أهلا رمضان

وأضاف المصيلحي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد المصيلحى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، كما اثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام بأن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض اهلا رمضان بعمل ركن / جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار اهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض اهلاً رمضان، واكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات " بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين او اي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.