بعد صيانة السيستم.. التموين تعلن انتظام صرف الخبز اليوم الجمعة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف الخبز للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من منظومة دعم الخبز في جميع أنحاء الجمهورية، اليوم الجمعة من الساعة 5ص بعد انتهاء إجراءات الصيانة للنظام المعمول به في ماكينات الصرف.

كانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقف العمل بـ منظومة الخبز لمدة 8 ساعات أمس الخميس (بدءاً من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 فجر الجمعة) وهى فترة عدم الصرف للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم العودة الى العمل بشكل طبيعى بالمنظومة كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجراً.

وأوضحت الوزارة أن التوقف يأتي في ضوء قيام شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدى المدعم.