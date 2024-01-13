بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة

يجد راغبو شراء الهواتف صعوبة بالغة عند شراء هواتف ذات إمكانات وقدرات كبيرة نظرًا لارتفاع أسعارها، إلا أن هناك عدد من هواتف الفئة المتوسطة التي تتميز بإمكانات كبيرة ومميزة مع سعر مناسب منها هاتف +Redmi Note 12 Pro من شركة شاومي.

سعر هاتف شاومي +Redmi Note 12 Pro

ويبدأ سعر هاتف شاومي +Redmi Note 12 Pro في السوق المصري من حوالي 16 ألف و 700 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف شاومي +Redmi Note 12 Pro

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.



ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.