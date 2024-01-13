هاري كين يعادل رقم ليفاندوفسكي القياسي في الدوري الألماني

واصل النجم الإنجليزي هاري كين، توهجه، في موسمه الأول رفقة بايرن ميونخ، بالتسجيل في الانتصار الذي حققه الفريق البافاري على حساب ضيفه، هوفنهايم 3-0، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الألماني.

وسجل كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 90، بعد تلقيه بينية على حدود المنطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية لمست أصابع حارس المرمى وسكنت الشباك.

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، سجل كين 22 هدفا هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب في النصف الأول من الموسم بالدوري الألماني.

وعادل كين بذلك رقم روبرت ليفاندوفسكي، والذي حققه رفقة بايرن ميونخ أيضا، بتسجيل نفس عدد الأهداف في النصف الأول من موسم (2020-2021).

يذكر أن بايرن ميونخ رفع رصيده بعد انتصار اليوم إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى نقطة واحدة.