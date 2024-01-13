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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ادعائها ضد مصر.. ضياء رشوان يتحدى إسرائيل على الهواء

ضياء رشوان رئيس الهيئة
ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

تحدى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إسرائيل على الهواء، أثتاء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بعد ادعائها الاخير في محكمة العدل الدولية بشان معبر رفح ومصر.

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ضياء رشوان يكشف موقف مصري صارم ضد ادعاءات إسرائيل في العدل الدولية

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن عددا كبيرا من مندوبي وسائل الإعلام الدولية طلبوا دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، مصيفا أن : "قلنا إننا منقدرش نَأمن عليهم».

وكشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن إسرائيل لم تسمح لصحفي أجنبي واحد من المقيمين على أراضيها دخول قطبعد ادعائها ضد مصر.. ضياء رشوان يتحدى إسرائيل على الهواء

تحدى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اسرائيل على الهواء، اثتاء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، بعد ادعائها الاخير في محكمة العدل الدولية بشان معبر رفح ومصر.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه عددا كبيرا من مندوبي وسائل الإعلام الدولية طلبوا دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، مصيفا أن : “قلنا إننا منقدرش نَأمن عليهم”.

 

إسرائيل لم تسمح لصحفي أجنبي واحد من المقيمين على أراضيها دخول غزة

 

وكشف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن إسرائيل لم تسمح لصحفي أجنبي واحد من المقيمين على أراضيها دخول قطاع غزة، إلا مرتين فقط ولمدة أربعة ساعات وذلك رفقة الجيش الإسرائيلي، واللي عاوز يدخل من عندنا هنبعت اسمه لإسرائيل وتبعت جواب رسمي إنها مسئولة عن حياته".

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