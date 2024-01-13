بتصميم خُرافي.. صور وفيديو تستعرض هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

ظهرت تسريبات جديدة لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra والذي تعتزم شركة سامسونج إطلاقه بعد أيام قليلة، حيث كشفت التسريبات عن تصميم ومواصفات الهاتف والذي حصل على تغييرات مميزة للغاية.

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy S24 Ultra حصل على شاشة مسطحة وحادة تمامًا مع إطار خارجي كامل من التيتانيوم، وشاشة قياس 6.78 بوصة من نوع SUPER AMOLED، بسرعة تحديث 144 هرتز فى الثانية.

وسيقدم هاتف Galaxy S24 Ultra كاميرا خلفية رباعية ، الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل بحجم مستشعر 1/1.3 بوصة، وكاميرات مقربة بدقة 10 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أخرى دقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع ستكون قادرة على التكبير 2x و 3x و 5x و 10x.

وسيعمل هاتف Galaxy S24 Ultra على معالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen او Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبيرمع واجهة تشغيل للسوفت وير One UI 6، وإصدار نظام Android 14.

ومن المتوقع أن تصدر شركة سامسونج سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S24 والتي من بينها هاتف Galaxy S24 Ultra الأكثر تميزًا في السلسلة، وذلك ضمن حدث Unpacked في 17 ينايرالمقبل.