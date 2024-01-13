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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد أبو بكر: هشجع جنوب أفريقيا بعد منتخب مصر لهذا السبب

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

كشف الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن دعمه وتشجيعه للمنتخب الوطني المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، حيث تنطلق البطولة مساء السبت 13 يناير وتستمر حتى 13 فبراير المقبل، وتشهد مشاركة منتخبنا الوطنى ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

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وتابع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة  "ON"، :" أنا هشجع منتخب جنوب إفريقيا بعد المنتخب الوطني"، مشيدًا بموقف جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
 

واكمل الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، انه :" هشجع جنوب أفريقيا بعد منتخب مصر عشان دعمهم التاريخي لفلسطين ضد إسرائيل في لاهاي.. وهنسى هزيمة 2019".

خالد أبو بكر الاحتلال الاسرائيلي العدل الدولية المنتخب الوطني أمم إفريقيا 2023 كأس أمم إفريقيا 2023

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