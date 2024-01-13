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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفضل الأعمال في شهر رجب.. اغتنم فرصة الثواب المضاعف في الأشهر الحرم

صدى البلد

انطلق شهر رجب أحد أفضل الأشهر الحرم الذي يستحب فيه الإكثار من الأعمال الصالحة،  وسمي شهر رجب بالشهر « الأصب» ،  وذلك لأن الله عز وجل يصب فيه الخير والرزق صبا صبا،  ففيه يضاعف الأجر والثواب،  فهنيئا لمن يكثر في أعمال الخير والعبادات في هذا الشهر.

أعمال شهر رجب 
يوجد عدد من الطاعات ينبغي على المسلم فعلها والإكثار منها خلال شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام، وهي:

1- الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

2- اغتنام العبادة في هذه الأشهر، وأبرزها الصيام والصلاة.

3- ترك الظلم خاصة في شهر رجب وباقي الأشهر الحرم.

4- الإكثار من إخراج الصدقات.

3 أعمال احرص عليها في شهر رجب .. علي جمعة ينصح بها

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أمور مستحبة في شهر رجب

أوصى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، ب 3 أعمال يستحب فعلها في شهر رجب، ويعرف بها الإنسان أنه على الطريق الصحيح في علاقته بربه، فبها يغير نفسه ويجدد حياته.
 

وقال «جمعة»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك»، إنه في شهر رجب المعظم وظائف وأعمال يستحب فعلها فيه، أولها ذكر الله، حيث قال – تعالى-: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون».
 

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن العلماء وجدوا في القرآن والسنة كلمات أسموها «الكلمات العشر الطيبات»، وهي: «سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله».
 

وتابع أن هذه الخمسة يسميها أهل الله ب «الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من الدنيا، مشيرا: "بعد الرحيل تبقى الباقيات الصالحات، نورا في القبر، وضياء يوم القيامة، وذكرا في الملأ الأعلى".

 

وواصل: «ثم أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله؛ وبها تتم العشرة».

 

وأكمل: أن ثانى الأمور التي يستحب فعلها في شهر رجب المحرم هو الدعاء والمناجاة، ناصحا: "عش مع ربك وناجيه؛ فالدعاء هو العبادة".
 

وأشار إلى أن الأمر الثالث الذي يستحب فعله في رجب هو قراءة القرآن، مبينا أن من لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان يسمع ويتدبر القرآن.
 

أعمال شهر رجب أفضل الأعمال في شهر رجب الأشهر الحرم الاستغفار الباقيات الصالحات الدكتور علي جمعة

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أفضل الأعمال في شهر رجب.. اغتنم فرصة الثواب المضاعف في الأشهر الحرم


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