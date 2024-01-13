معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الفيوم

بدأ مركز البحوث الزراعية،ط في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في قرى محافظة الفيوم، وذلك في الفترة من 13 إلى 18 يناير 2024.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة الفيوم وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين في قرى محافظة الفيوم في إطار مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية.

وأوضح أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.