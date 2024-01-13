أمطار ورياح شديدة.. طقس بارد اليوم والأرصاد تحذر هذه المناطق.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة ” تغطية إخبارية عن حالة طقس اليوم والتي تشهد أمطارا رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربه،واضطراب فى حركة الملاحة البحرية مع طقس شديد البروده وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد من طقس اليوم وغدا.

تشهد الأحوال الجوية خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود موجة جديدة من اليوم، حيث سيكون هناك رياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وسيكون هناك أمطار على الكثير من المناطق.



وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية انه من المتوقع ان يسود البلاد اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب وشمال سيناء، شديد البرودة ليلا ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء والوادى الجديد.

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد،

ونوهوا بأن القاهرة الكبرى ستشهد مناخا باردا في أوقات الصباح الباكر، كما يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 19 درجة



أهم الظواهر الجويه المؤثرة

طالبت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر خلال الساعات المقبلة، بسبب الرياح والعواصف، والتقلبات التي تستمر يومي السبت والأحد، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وعدم الاستماع لـ الشائعات.



وسنشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس



وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة بدءًا من اليوم السبت، وحتى غدا الأحد، تصل إلى رعدية على مناطق من شمال البلاد كما تنشط الرياح على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وتوقعت هيئة الأرصاد ، سقوط أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

توقع الخبراء أن تتأثر البلاد بأمطار خفيفة تصل إلى متوسطة مساءًا تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة..ك

وكشفت خرائط الطقس عن المحافظات التي ستتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة وهى (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد)، على فترات متقطعة.

وناشدت الأرصاد المواطنين بعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية في الشوارع أثناء سقوط الأمطار والاحتماء في مداخل العقارات، وعدم القيادة إلا في الضرورة القصوى، وتهدئة السرعة وتشغيل المساحات بصورة مستمرة.



وسنشهد تكون الشبورة المائية، في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.



وعن حالة البحرين فسنشهد اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 3.5 متر وسرعة الرياح من (60-70)كم/ساعة، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن قيم درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل كبير خاصة في فترات الليل وفترة الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان تصل سرعات الرياح ما بين ٣٠ الى ٤٥ كيلو مترا فى الساعة في أغلب محافظات الجمهورية

وسيكون نشاط الرياح مثير للرمال والاتربة وسوف يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة في الأماكن المفتوحة والمكشوفة فى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، مدن القناة، محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، كما ان نشاط الرياح يزيد من الشعور بالبرودة.



وأوضحت غانم، أن قيم درجات الحرارة انخفضت لأن مصادر الكتل الهوائية منخفض فى الاصل بشكل كبير فهي كتل هوائية قطبية، مع المنخفض الجوي الذي تعمق اليوم بشكل كبير في طبقات الجو العليا والذى ادي الي انخفاض قيم درجات الحرارة.

وأكدت انه فى فترات الليل سوف يزيد الشعور بالبرودة بشكل أكبر، فقيم درجات الحرارة تصل ل ١٠ و ١٢ خلال فترات الليل.

ولفتت الى اننا سنشهد سقوط لاأمطار فى بعض المحافظات من بسيطة إلى غزيرة ومتوسطة

فاليوم ستشهد بعض المحافظات سقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة على بعض المدن الساحلية ومنها محافظة مطروح، وعلى فترة المساء سوف تصل هذه الأمطار إلى الإسكندرية والبحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، دمياط وبور سعيد، وسوف تقل هذه الأمطار على المناطق الداخلية، وشوف تشهد القاهرة غدا فرص لسقوط الأمطار ولكن بسيطة.

والرياح ستكون مستمرة من اليوم وغدا، وسوف تهدأ بداية من يوم الأثنين، و يوم الثلاثاء سيشهد استقرارا كبيرا فى الأحوال الجوية وإلى نهاية الأسبوع،

واشارت الى أن الرياح التى سنشهدها اليوم ستؤثر على البلاد فسرعتها ستكون ما بين 30 لـ 45 كيلو مترا على الساعة، على أغلب المحافظات، وأن هذه الرياح سينتج عليها عواصف رملية وترابية.

و العواصف الرملية والترابية ستؤثر على القاهرة والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وتلك العاصفة ستتسبب في حجب الرؤية، ولذلك على الجميع الحذر من طقس الساعات المقبلة.

ونوهت أن العظمى اليوم على القاهرة ستكون بين الـ 18 و16، ولكن الجميع سيشعر أنها اقل من ذلك بسبب الرياح التي تؤثر على البلاد.



ومن جانبها وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار وتمثلت هذه النصائح فى

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار.

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن

ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا

استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث

زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة

عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة

عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق والالتزام بتعليمات رجال المرور، من الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

وعن درجات الحرارة المتوقعه اليوم

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 19

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 19

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 23

أسوان: الصغرى 10 والعظمى 23

كاترين الصغرى 02 والعظمى 15