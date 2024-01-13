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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد شركة فرز وتصدير البرتقال بالنوبارية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد الشركات المتخصصة في تعبئة وتصدير البرتقال بالنوبارية التابعة لمحافظة البحيرة .

واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول منتج البرتقال المصدر للخارج وأشاد مدبولي بجودة المنتجات.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني من محافظة الإسكندرية، حيث تفقد ومرافقوه، مركز التلقيح الاصطناعي المطور بالعامرية.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وفى بداية جولته بالمركز، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان، كما أشار إلى أهمية المشروع باعتباره يهدف إلى زيادة الإنتاج، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية المستحدثة في هذ المجال.

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