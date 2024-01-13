البحيرة .. ضبط كميات من السكر مجهولة المصدر

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسي، أسفرت عن ضبط عدد 50 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله في الأسواق قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط عدد 100 كيس سكر مجهول المصدر داخل أحد مخازن المواد الغذائية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.