مصرع رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة فى حادث مروري بالبحيرة

لقى المستشار عزيز وجية عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرمصرعه في حادث تصادم مرورى، بطريق دمنهور _ حوش عيسى أمام قرية الكوم الأخضر، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.



إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ونتج عن مصرع المستشار عزيز وجية عيساوى رئيس نيابة المنشية لشئون الأسرة بمحافظة الإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.