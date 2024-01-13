رئيس الوزراء: الطفرة الحقيقية لنمو الاقتصاد المصري ستتحقق من الزراعة والصناعة والاتصالات|فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الطفرة الحقيقية والاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، ستتحقق من القطاعات الأساسية، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصناعات التي تركز الدولة عليها.



وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، عقب تفقده مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تفقد مع وزير الزراعة، عددًا من المشروعات الكبرى في مجال الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية، في منطقتي العامرية والنوبارية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «تفقدنا أول أمس منطقة السخنة، وتحدثنا عن الصناعة والتصدير واليوم نتحدث عن الرافد الآخر في عملية النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، ونعتبره أولوية، وهي الزراعة».