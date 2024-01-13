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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أبطال "مقسوم" في أكتوبر للاحتفال بالفيلم .. الاثنين

مقسوم
مقسوم

يحتفل صناع وأبطال فيلم مقسوم بالعرض الخاص للعمل، يوم الاثنين، في أحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطاله.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً  لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

برومو جديد يكشف تفاصيل شخصية ليلى علوي فى فيلم مقسوم

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تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.
 

كما وطرحت الشركة برومو قصير كشفت من خلاله تفاصيل شخصية هند( ليلى علوي)  ضمن أحداث الفيلم، حيث ظهرت ليلى علوي فى البرومو وهي تبحث عن رجل يناسبها للزواج منه من خلال مواعيد غرامية والتى يطلق عليها أسم “ديت”.
 

وكشف البرومو قواعد ليلى علوي فى التعرف على الشخص الذي يناسبها، حيث تضع معاير أثناء الحديث معه وهو عدم الحديث عن الكورة أو السياسة.

أحداث الفيلم أفلام مصر العالمية العرض الخاص الفنان عمرو وهبة النجمة ليلى علوي النجمة شيرين

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