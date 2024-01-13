مش مجرد أوراق ..الصحة النفسية: فحوصات قبل الزواج مهمة للزوجين

كشفت مني عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الأدمان ضرورة معرفة مستقبل الزوج والزوجة ما قبل الزواج لمعرفة حياتهم الزوجية المستقبلية.

وأضافت عبد المقصود خلال لقائها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الأعلامية دينا رامز، ويتم عمل استبيان نفسي عبارة عن ٢٤ سؤالا لا يستغرق من دقيقتين الى ثلاثة، ويتم ملئ هذا الاستبيان، وهذا الاستبيان موجود أون لاين على المنصة الوطنية للصحة النفسية في بند يسمي شريك حياتك.

الكشف النفسي والفحوصات قبل الزواج



وأكدت الأمين العام للصحة النفسية أن الكشف النفسي قبل الزواج يكشف عن الارهاق السريع وقلة النوم والتفكير في الانتحار او التخلص من الحياة، وحالات الاكتئاب، فإذا ظهر الكشف إيجابي فيسمح له بإجراء اختبارات أعلى، ومن حقه ان بتلقي الكشف المجاني او زيارة احدي المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.