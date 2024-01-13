حسم نمو الاقتصاد والتنمية المستدامة في مصر | خبراء متخصصون يكشفون أسرارا لنقطة تحول في مستقبل الطلاب الفنيين والحرفيين

خبراء متخصصين: التوسع في المدارس التكنولوجيا التطبيقية أمرًا حاسمًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة..تعزز تطوير قطاعات الصناعية المحلية وتعزيز التنافسية



يعتبر التوجه نحو المدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر أمرًا أساسيًا لسد الفجوة في أعداد الفنيين المؤهلين في البلاد، خاصة مع التطور التكنولوجي المستمر وزيادة الطلب على المهارات التقنية في سوق العمل.

وفي هذا الإطار قال الدكتور الدكتور عماد علي استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن ضمان توافر عدد كافٍ من الفنيين المتميزين يعد أمرًا حاسمًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عماد علي خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن المدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد بمثابة مراكز تعليمية تركز بشكل أساسي على تطبيق وتعليم المهارات التكنولوجية والحرفية والمهارات الاساسية المنتشرة في سوق العمل، وبالنظر إلى نقص الفنيين المؤهلين في مصر، فإن التوسع في إنشاء هذه المدارس يعد استراتيجية فعالة لزيادة توافر الكوادر المؤهلة في سوق العمل.

واوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على توفير بيئة تعليمية تفاعلية وعملية، تعزز المهارات التقنية والتطبيقية للطلاب، و تشمل هذه المدارس مجموعة متنوعة من التخصصات التكنولوجية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وغيرها.

وأشار إلي فضل تركيز المدارس القوي على التطبيق العملي والتمارين العملية، تمنح المدارس الطلاب المهارات اللازمة للعمل في الصناعات التقنية المختلفة.

ومن جانبه قالت الدكتورة امل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أهمية التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يأتي من حاجة مصر الملحة لزيادة أعداد الفنيين المؤهلين في سوق العمل، لافتة أن مصر تعاني من نقص في الفنيين المهرة في مختلف المجالات، مما يؤثر على قدرتها على تلبية احتياجات الصناعة والتنمية.

وأكدت أنه من خلال تعزيز مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، يتم توفير فرص تعليمية متخصصة تساهم في تنمية المهارات التقنية للشباب وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية قدرة مصر على تطوير قطاعات الصناعية المحلية وتعزيز التنافسية، فمن خلال توفير تعليم متخصص وتدريب عالي الجودة في المهارات التكنولوجية، يمكن للفنيين المؤهلين العمل على تطوير وتحسين العمليات والمنتجات المحلية، مما يعزز الابتكار والتنمية الاقتصادية.

وشددت علي أن يكون استراتيجية شاملة لتعزيز هذا القطاع التعليمي،كما ينبغي على الحكومة والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة التعاون لتوفير التمويل والموارد اللازمة لبناء وتطوير هذه المدارس ، لافتة أن يتم تحسين المناهج التعليمية لتكون متطابقة مع احتياجات سوق العمل وأن تتضمن تدريبًا عمليًا وتطبيقيًا شاملاً.



وحول هذا الأمر، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية تعتبر بديلا مناسبا لخريجي الشهادة الإعدادية الذين لا يرغبون في الالتحاق بالثانوي العام، لافتا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لديها العديد من المميزات التي تؤهل الطالب لمواكبة سوق العمل.



وأكد الدكتور مجدى حمزة، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتعليم الفني، حيث أعدت وزارة التربية والتعليم، بدائل جيدة للثانوية العامة التي توفر عددا كبيرا من المميزات التي تساعد الطالب على الحصول على وظيفة وتدريبا في أثناء الدراسة وبعائد مادي.

وأشار الخبير التربوي إلى أن نظام الـ 5 سنوات في التعليم الفني، يمكن الطالب من الدخول إلى الجامعات التكنولوجية، والحصول على شهادة عليا، مؤكدا ضرورة مساهمة رجال الأعمال في إنشاء مدارس صناعية داخل مصانعهم، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى الصناعات الموازية.



وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم .

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب.

وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية عـلـى الـشراكة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لمناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، فهي تتكون من 3 محاور أساسية وهي :

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.

وتؤهل مدارس التكنولوجيا التطبيقية خريجيها إلى 4 مسارات تالية يختار منها الطالب وهي :

• الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

• الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

• الالتحاق بالمعاهد الفنية.

• الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها تخصصات تطبق لأول مره بمصر، مثل مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الفواخير، والسياحة المستدامة، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي.

و قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل دراسة استقصائية للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية بمصر، والمجالات والمهارات التي يطلبها، ذلك بالإضافة إلى إعداد تقرير حول مؤشرات التوظيف وتوقعات اتجاهات سوق العمل مع تحليل العجز والفائض في المهارات.

مميزات لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

• الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

• الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

• التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

• فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

• مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

• الحصول على الزي المدرسي مجانًا.