مش مكتوبالي | منشور مثير من أفشة قبل انطلاق أمم أفريقيا غدًا

شارك اللاعب مجدي أفشة، نجم الأهلي، منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب افشة:"مفيش حاجه في الدنيا اجمل من اللعب لمنتخب بلدك .. اكبر حلم في الكوره تفوز ببطوله مع المنتخب .. يمكن مش مكتوبه لياالمره دي لكن من كل قلبي بالتوفيق لكل ابطال مصر ان شاء الله نرجع بالكاس .. كل الدعم والمساندة للعيبه اخواتي واصحابي اتمني ليهمالفوز دائما ان شاء الله .. ربنا معاكم يا رجاله من ضربه البدايه ان شاء الله".

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضفمباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.



ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأممالإفريقي