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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلاميه عن مزاعم اسرائيل ضد مصر: بتجر شكل القاهرة وبترمي بلاها

لبنى عسل
لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل إن الدولة المصرية نفت مزاعم اسرائيل المحتلة امام محكمة العدل الدولية بعدما تقدمت دولة جنوب افريقيا بدعوي ضد الكيان المحتل متعلقة بارتكاب جرائم اباده جماعية

 وأضافت لبنى عسل خلال برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة قائلة: بالبلدي كده اسرائيل بترمي بلاها على مصر ودايما بتجر شكل مصر عبر تصريحاتها".

مشھد مھيب

 ووصفت لبنى عسل محاكمة اسرائيل بتهمه جرائم الابادة الجماعيه امام محكمه العدل الدولية بالمشهد المهيب.

 واوضحت الاعلامية لبنى عسل انه قد مر 100 يوم على المجازر التي يرتكبها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني البرئ.

وأكدت لبنى عسل ان الشغل الشاغل للدوله المصرية منذ 7 اكتوبر الماضي اي منذ 100 يوم هو ادخال المساعدات الانسانيه لاهالي قطاع غزه.

إبادة جماعية أهالي قطاع غزة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الاعلامية لبني عسل الحياه اليوم الدولة المصرية الشعب الفلسطيني

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