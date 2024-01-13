إعلاميه عن مزاعم اسرائيل ضد مصر: بتجر شكل القاهرة وبترمي بلاها

قالت الإعلامية لبنى عسل إن الدولة المصرية نفت مزاعم اسرائيل المحتلة امام محكمة العدل الدولية بعدما تقدمت دولة جنوب افريقيا بدعوي ضد الكيان المحتل متعلقة بارتكاب جرائم اباده جماعية

وأضافت لبنى عسل خلال برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة قائلة: بالبلدي كده اسرائيل بترمي بلاها على مصر ودايما بتجر شكل مصر عبر تصريحاتها".

مشھد مھيب

ووصفت لبنى عسل محاكمة اسرائيل بتهمه جرائم الابادة الجماعيه امام محكمه العدل الدولية بالمشهد المهيب.

واوضحت الاعلامية لبنى عسل انه قد مر 100 يوم على المجازر التي يرتكبها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني البرئ.

وأكدت لبنى عسل ان الشغل الشاغل للدوله المصرية منذ 7 اكتوبر الماضي اي منذ 100 يوم هو ادخال المساعدات الانسانيه لاهالي قطاع غزه.