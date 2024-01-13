حافظوا على فلوسكم | هاني الناظر يوجه رسالة لمتابعيه

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث منشورا جديدا له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمنا عدة نصائح لمتابعيه ومحبيه.

وقال الناظر في منشوره : حضرتك (أو حضرتها)عندك مرض أو مشكلة جلدية ومحتاج حل وعلاج ولكن الجو برد وهواء والدنيا ممكن تمطر وخائف تنزل تروح عيادة جلدية غير انك قلقان من زحمة المرضي خاصة انه في دور برد منتشر هذه الايام .. وطبعا ده غير ارتفاع الاسعار والظروف المادية الصعبة والمثل بيقول العين بصيرة واليد قصيرة طيب ما الحل ؟ اقول لحضرتك الحل شيء سهل جدا اكتب المشكلة في تعليق وباذن الله ان كانت لا تحتاج فحص أنا علي طول هاكتب لك العلاج وبعيد عن الادوية الغالية طبعا وربنا يقدرني واجاوب علي اكبر قدر من الاسئلة وبكدة تحافظ علي نفسك وعلي فلوسك …اتفضلوا تحت امركم.