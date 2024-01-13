رمضان عبد المعز: الأشهر الحرم لا خصام ولا طلاق ولا ارتكاب آثام فيها

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الأشهر الحرم فيها حرمة لا فيها خصام ولا طلاق ولا ارتكاب آثام ومعاصى ولا ظلم للنفس ببعدها عن طاعة الله ولا ظلم للأشخاص، ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه.



وأضاف رمضان عبد المعز، خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة دي إم سى، المؤمن كيس فطن، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، كما أن المؤمن صياد للمنح واللؤلؤ والمرجان والجواهر، لافتا إلى أننا الآن فى شهر رجب وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.



وأكد رمضان عبد المعز أن شهر رجب له رحمته، ومكانته وعظمه الله، وقال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.