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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالأدلة.. نشأت الديهي يكشف الأكاذيب الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن الأكاذيب التي قدمها مندوب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث ادعى أن مصر تتحكم في معبر رفح.

وأكد "الديهي" خلال برنامج “بالورقة والقلم”، الذي يعرض على فضائية “Ten”، أن هذه الادعاءات كاذبة، وأن مصر ردت بشكل قاطع على هذه الاتهامات الزائفة.

وقال "الديهي": "أحاول أن أتماسك وأتزن في تعليقي على هذه الغوغائية، ونحن نعيش لحظة إعمال العقل فيها نوع من الجنون، والبعض ترك كل شيء، وأمسك في الأكاذيب الإسرائيلية.

وأوضح الديهي، أن الأمين العام للأمم المتحدة زار المعبر وناشد الاحتلال بإدخال المساعدات، معتبرًا أن مندوب إسرائيل يكذب بشكل مستمر أمام المحكمة.

واختتم تعليقه قائلا : "من يصدق المندوب الإسرائيلي أسوأ منه، لا يقل عنه قذارة وحقارة".

 

نشأت الديهي إسرائيل الأكاذيب الاسرائيلية محكمة العدل الدولية مصر معبر رفح

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