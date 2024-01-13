مرعي: إسرائيل تحاول الهروب من اتهامها بالإبادة الجماعية ومصر تحضر ردًا رسميًا

قال "محمد مرعي" مدير المرصد المصري التابع للمرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن محاولة إسرائيل لإنكار ممارستها للإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، لأنها في أضعف تاريخها منذ إنشائها حتى الأن إسرائيل مع حرب غزة الأخيرة، كما ذكرت محامية إسرائيل المنوبة عن الدفاع أن الكل شاهد الإبادة الجماعية على الهواء مباشرةً وإسرائيل أمام أزمة أخلاقية أمام مختلف العالم.



أضاف "مرعي" خلال مداخلة هاتفية على قناة “ten”أن إسرائيل عضو في محكمة العدل الدولية وكانت طوال الوقت تروج لانضمامها في المحكمة على واقعة الهولوكوست وأن اليهود يتعرضون لفكرة الإبادة الجماعية وقررت أن تشارك في هذة المحكمة لتدافع عن نفسها تتحدث عن إبادة أكثر من 23,000 ألف فلسطينى

وكل ماتم داخل قطاع غزة واستهداف أكثر من 111 صحفيًا’ 121 من منظمة الأونروا فكل جرائم إسرائيل تم توثيقها من الأمم المتحدة والجانب الفلسطيني وجنوب إفريقيا.



تابع أن إسرائيل تحاول الهروب بألقاء التهم على مصر بأنها هي من تمنع دخول المساعدات لقطاع غزة تتنصل

من مسئوليتها ككيان محتل من الجرائم المرتكبة لأكثر من مائة يوم "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء بلجيكا والنرويج و أسبانيا" وغيرهم جاءوا لمعبر رفح ولم تغلق مصر المعبر منذ بدء هذا العدوان الغاشم، وكانت تؤكد دائمًا أن معبر رفح مفتوح لإدخال جميع المساعدات.

وعقب "مرعي" إسرائيل كانت تمنع دخول الوقود والمساعدات بحجة وصولها لحماس وأمريكا كانت تضغط على إسرائيل لتسهيل دخولها عن طريق معبر "كرم أبو سالم" ومن ثم تسليمها "للصليب الأحمر" وكانت تتعمد إبطاء دخول المساعدات.



أوضح " محمد مرعي مدير المرصد المصري" أن هناك رد مصري واضح على لسان " ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات".

مصر سوف تحضر ردًا رسميًا على كل هذه الادعاءات الإسرائيلية



وأعلن أن مصر سوف تحضر ردًا رسميًا على كل هذه الادعاءات الإسرائيلية لمحكمة العدل الدولية أو جنوب إفريقيا، فهي تحاول نفي الإبادة الجماعية الموثقة التي أرتكبتها بالإضافة لسياسة التجويع والعقاب الشامل لأكثر من 50 أسرة أبيدت بالكامل واستهدافها لأفران الخبز ومحطات تحلية المياة، الكهرباء، المدارس، المستشفيات والنساء، الأطفال فلو كان كل هذا ليس إبادة ، قائلا ماهي الإبادة الجماعية؟!.

وأكمل أن إسرائيل تعاني من التخبط ليست متماسكة على المستوى السياسي والعسكري بأهدافهم لم تحقق حتى الآن في قطاع غزة بالإضافة لسقوط العديد منهم مصابين وقتلي حتي أمريكا الداعمة لإسرائيل تتراجع عن ذلك.