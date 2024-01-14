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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرحت أغنيتها بعد وفاة ملحنها.. هيفاء وهبي حديث السوشيال ميديا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أحدثت الفنانة هيفاء وهبي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد طرح أغنية وصلتلها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد وفاة ملحنها محمد النادي في شهر يونيو 2023. 

وتصدرت هيفاء وهبي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك البحث جوجل، بعد طرح أغنية وصلتها. 

 

هيفاء وهبي تعلق على وفاة محمد النادي

وكشفت هيفاء وهبى في تصريحات خلال حفل ملكة جمال لبنان، عن تفاصيل الأغنية مضيفة: "كنت أتمنى كتير أول مرة أغني الأغنية ما يكون هذا الخبر المحزن للأسف"، في إشارة إلى وفاة الملحن محمد النادي.

 

هيفاء وهبي - أغنية وصلتلها 

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان. 

بوستر أغنية وصلتلها

أغاني هيفاء وهبي 

وكانت طرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

 

أعمال هيفاء وهبي 

من جهة أخرى، عُرض مؤخرا للفنانة هيفاء وهبي، فيلم رمسيس باريس، في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. 

 

رمسيس باريس 

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي محمد النادي أغنية وصلتلها أغاني هيفاء وهبي

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