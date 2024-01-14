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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة حول تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق اليوم على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: تشكيلة منتخب مصر المتوقعة اليوم أمام موزمبيق ستكون كالآتي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح أو محمد حمدي في خط الدفاع.

وواصل: خط الوسط سيشهد تواجد مروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو أو إمام عاشور، وفي خط الهجوم سيكون هناك محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد.

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب موزمبيق اليوم الأحد 14 يناير 2024، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثانية.

هذا وتبدأ مباراة منتخب مصر مع منتخب موزمبيق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فليكس هوفويه بويني.

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