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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حالتها الاجتماعية وجنسيتها.. من الفتاة التي قفزت من أعلى فندق بالقاهرة؟

صدى البلد

بدأت التحقيقات الأولية في واقعة سقوط فتاة من الطابق الـ 26 بفندق شهير بمنطقة وسط البلد، فيما وثق مقطع فيديو اللحظات أثناء محاولة إنقاذها من قبل بعض العاملين بالفندق.

https://youtu.be/ZbRb7wWBgxE


 

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تجلس على حافة الطابق  الـ 23 وتتحدث مع أشخاص يحاولون إنقاذها، بينما يقوم مواطنون بمحاولة سحبها بواسطة حبل وتردد كلمات بالإنجليزية وأخرى غير مفهومة.


 

تلقت أجهزة الأمن بمدرية أمن القاهرة بلاغا أمس، السبت، يفيد بسقوط فتاة عمرها 22 سنة، تعمل بفندق شهير  وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق أبو العلا، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وجار استدعاء أسرة الفتاة لاستجوابهم، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


 

وأكدت التحقيقات الأولية أن الفتاة مصرية ولا تحمل أي جنسية أخرى كما أشيع، وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق، وأشارت إلى أن الفتاة سقطت من الطابق الـ 23، بعد خروجها من غرفتها وتوجهها إلى المطعم، في الطابق الأخير، وصعدت أعلى كرسي، وقفزت من السور الزجاجي بجوار حمام سباحة، فسقطت أعلى مطعم باب النيل.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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