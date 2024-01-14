رئيس جامعة القاهرة يكلف عميدة الإعلام بمهام عاجلة فور صدور قرار تعيينها

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية الإعلام، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتورة ثريا البدوي بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بجميع قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد، عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

الدكتور أسامة السيد مصطفى الحجري، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

الدكتور أحمد عبدالعظيم عبدالله حسن، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.

الدكتور محمد عبدالخالق إسماعيل حماد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة مدينة السادات.