برلماني يكشف رد وزارة العمل على حقوق عمال الحديد والصلب في صندوق الزمالة

تلقى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ردا، من وزارة العمل، على السؤال المقدم منه، بشأن مطالب عمال شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان، بحقوقهم في صندوق الزمالة.

وجاء ذلك، بعد ورود عدة شكاوى إلى مكتب النائب لخدمة المواطنين، من عمال الشركة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من تأخر صرف مستحقاتهم في صندوق الزمالة.

وجاء رد وزارة العمل، أنها تتابع الأمر، حيث سبق أن تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بتاريخ 30-9-2021، تضمنت التأكيد على سداد كل المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق، آليات التوزيع.

وأوضحت وزارة العمل في ردها، أنها خاطبت رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتاريخ الثلاثاء 21-11-2023، ووجهت بضرورة سداد المستحقات، طبقا لما ورد في الاتفاقية الجماعية سالفة الذكر.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،: إنه سيتابع الأمر مع الشركة والعمال؛ لحين الانتهاء من صرف حقوقهم كافة.