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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

ترامب
ترامب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمتظاهرة، تقاطع خطاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتقول له: "لقد أخذت الملايين من حكومات أجنبية".

ورد ترامب على المتظاهرة، خلال خطابه الختامي قبل التصويت غدا في بداية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2024، في ولاية آيوا، قائلا: "اذهبي إلى أمك".

واتهم الرئيس الأمريكي السابق إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، باستغلال القضايا السياسية العالمية؛ لتمارس فسادها في عدة ملفات داخلية.

وقال ترامب: "مهما كان تقدمنا في استطلاعات الرأي؛ علينا الخروج غدا والتصويت وترجمة ذلك التقدم إلى أصوات".

وأضاف: "غدًا، أريد من أنصاري الخروج والتصويت، علينا أن نمهد الطريق للانتخابات الرئاسية في نوفمبر"؛ مؤكدا: "رحلتنا لإنقاذ بلادنا تبدأ غداً".

وواصل ترامب كلمته: "تصويتكم غداً لي سيوصل رسالة لا لبس فيها إلى الفاسد بايدن".

واستطرد قائلا: "لقد بذل مستنقع واشنطن كل ما في وسعه لسلب صوت الأمريكيين، ولكن غدًا هو وقتك للانقلاب عليهم والتعبير عن رأيك، سوف نستعيد هذا البلد، وسنجعله أعظم من أي وقت مضى".

وتعهد قائلا: "لن نتوقف أبدًا، ولن نستسلم أبدًا، وفي النهاية، سنفوز، سنفوز، سنفوز".

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن ثقته في أن أنصاره لديهم الكثير من الحماس وان الطقس البارد القارس في الولاية لن يشكل فرفا؛ مشيرا إلى أن "العالم بأجمعه سيشاهد آيوا غداً".

وشق ترامب طريقه اليوم وسط الجليد في آيوا ليتوجه إلى مدينة إنديانولا ليلقي خطابه الأخير قبل بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2024 في ولاية آيوا غداً.

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