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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتستخدمه كتير.. إزاي تشغل الوضع المظلم في واتساب WhatsApp 

الوضع المظلم في واتساب
الوضع المظلم في واتساب WhatsApp

يدعم تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp ميزة الوضع المظلم والتي تعمل على إراحة العينين خاصة لدى المستخدمين الذين يقضون أوقاتًا طويلة على التطبيق، حيث أنه عند تشغيل الوضع المظلم، فإنه يغير واجهة واتساب إلى خلفية سوداء مع نص باللون الرمادي والأبيض والأزرق، مقارنة بخلفية بيضاء مع نص باللون الرمادي والأسود والأزرق.


ويوفر الوضع المظلم وهجًا أقل، مما يجعل الأمر أكثر راحة للعين في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما أنه يستخدم أيضًا طاقة أقل، وبحسب موقع  Pocket-lint فإن يمكن تفعيل الميزة في واتساب من خلال خطوات بسيطة نعرضها فيما يلي: 

 

كيفية تفعيل الوضع المظلم في واتساب على هواتف آيفون 

افتح الإعدادات على هاتف آيفون 

اضغط على "العرض والسطوع"

اضغط على "الظلام"

يمكنك أيضًا اختيار "تلقائي" والذي سيتغير تلقائيًا

هاتفك إلى الوضع المظلم عند حلول المساء.


كيفية تفعيل الوضع المظلم في واتساب على هواتف أندرويد 

افتح تطبيق واتساب

اضغط على زر القائمة ذو الثلاث نقاط

أفتح الإعدادات' ثم فتح "الدردشات"

اختر نمطا' ثم حدد "الظلام"

ويمكنك اختيار النظام الافتراضي، الذي يستخدم إعدادات هاتفك.
 

كيفية تفعيل الوضع المظلم على واتساب ويب 

توجه إلى https://web.whatsapp.com/

انقر على قائمة النقاط الثلاث بالقرب من صورة ملفك الشخصي (وليست تلك الموجودة في الدردشات)

انقر على الإعدادات

ابحث عن إعدادات السمة وانقر فوقها

حدد إما الظلام أو النظام الافتراضي

انقر فوق موافق
 

واتساب WhatsApp الوضع المظلم واجهة واتساب تفعيل الوضع المظلم في واتساب

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