لو بيتعب عينيك.. كيفية تشغيل الوضع المظلم في فيس بوك

يقضي العديد من الأشخاص جزءًا كبيرًا من يومهم إما أمام الكمبيوتر أو أثناء تصفح هواتفهم الذكية، وعلى الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد أخذ فترات راحة بعيدًا عن لوحة المفاتيح أو تمكين ميزة "عدم الإزعاج"، إلا أنه في نهاية اليوم، من المحتمل أن تواجه مشكلات مختلفة ناجمة عن التعرض لفترة طويلة لشاشة ساطعة، مثل إجهاد العين أو الصداع أو التعب العام.

وإذا كنت تميل إلى استخدام هاتفك قبل الذهاب إلى السرير مباشرة، فإن شاشته الساطعة تؤثر أيضًا سلبًا على جودة نومك لأنها يمكن أن تبالغ في تحفيز حواسك وتسبب اليقظة، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعد هو عرض التطبيقات أومواقع الويب وأبرزها فيسبوك في الوضع المظلم كلما أمكن ذلك، حيث أحد أكثر التطبيقات استخدامًا.

ويعد الوضع الداكن هو أحد إعدادات الهاتف الذي يتيح لك تحويل جميع عناصر الخلفية إلى لون أغمق، وغالبًا ما يكون باللون الأسود، وعند التمكين، يتم تحويل العناصر الأمامية مثل النص إلى لون خط أبيض أو فاتح بحيث يظل بإمكانك القراءة بسهولة على خلفية داكنة كما يمكن أن يؤدي اختيار الوضع المظلم إلى الحفاظ على عمر البطارية. بحسب SlashGear.

كيفية تفعيل الوضع المظلم في نسخة الويب لـ فيسبوك

افتح علامة تبويب جديدة في متصفح الويب وانتقل إلى facebook.com.

قم بتسجيل الدخول إذا لم تقم بذلك بعد.

انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة لتوسيع اللوحة الجانبية للقائمة.

اختر "العرض وإمكانية الوصول".

ضمن قسم "الوضع الداكن"، حدد تشغيل.

كيفية تفعيل الوضع المظلم لتطبيق فيسبوك

قم بتشغيل تطبيق فيسبوك.

قم بتسجيل الدخول إذا لم تقم بذلك بعد.

اضغط على أيقونة صورة الملف الشخصي لفتح قائمة تطبيق فيسبوك.

على الهاتف أو الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد، يجب أن يظهر في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، أسفل أيقونة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger مباشرة.

على هواتف آيفون أو أجهزة آيباد، قد تراه في شريط التنقل السفلي.

اضغط على "الإعدادات والخصوصية".

حدد "الوضع المظلم"، ثم اختر تشغيل.