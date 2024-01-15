ماري رامونا: الرئيس السيسي يضع المواطن المصري في مقدمة اهتمامات الدولة

أكدت الدكتورة ماري رامونا، مستشارة وزيرة التضامن للتسويق الاجتماعي والتطوير المؤسسي، أن وزارة التضامن تعمل على الحماية والرعاية والتنمية، مشيرة إلى أن الهدف من تلك البرامج، هو الحصول على الدعم للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى تقديم برامج محو الأمية.

وقالت ماري رامونا، خلال لقاء لها لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إننا نعمل وفقا لإستراتيجية واضحة، وهي التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات، للوقوف على القرى الأكثر احتياجا، وطبيعة الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها للمواطنين.

بؤرة الاهتمامات

وتابعت مستشارة وزيرة التضامن للتسويق الإجتماعي والتطوير المؤسسي، أن هناك 250 منطقة للإسكان البديل، مؤكدا أنه يتم نقل المواطن من منطقة غير أمنة، لمنطقة عمرانية حديثة آمنة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يضع المواطن المصري في مقدمة اهتمامات الدولة.