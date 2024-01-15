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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأسود الأنيق .. سلمي أبو ضيف تسحر قلوب متابعيها عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة سلمي ابو ضيف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدةمن أحدث ظهور لها.
 

وتألقت سلمي أبو ضيف بإطلالة لافتة، حيث ارتدت لوك فورمال بالون الاسود ونالت صورها إعجاب متابعيها علىالسوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


وتعيش الفنانة سلمى أبو ضيف، حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث تخوض تجربة فيلمين جديدين، بعدما حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل وجه سينمائي صاعد ضمن جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما. 

وتواصل الفنانة سلمى أبو ضيف، حاليًا، تصوير فيلمها "ليه تعيشها لوحدك"، بجانب عدد من الفنانين ومن بينهم خالدالصاوي، شريف منير، محمد رضوان وغيرهم، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبدالعزيز وللمخرج حسام الجوهري. 

السوشيال ميديا الفنانة سلمى أبو ضيف جوائز الدورة الثانية سلمى ابو ضيف شريف منير مهرجان القاهرة محمد رضوان

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