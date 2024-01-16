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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يواجه وزير التموين بـ 98 أداة رقابية.. اليوم

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية

يواجه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي بـ 98 أدارة رقابية.

وكان مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد قرر إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

وبلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو 98 أداة رقابية تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تشمل الأدوات الرقابية خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

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